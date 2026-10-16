Fin de la malédiction de Franck Haise en coupe d'Europe

Libéré. Grâce au succès arraché sur le fil par le Stade rennais à domicile face à l’OFI Crète (2-1) ce jeudi soir en Ligue Conférence, Franck Haise a mis fin à sa malédiction en Coupe d’Europe. L’ancien entraîneur de Nice restait sur une terrible série de 19 matchs sans victoire en Europe avec ses différents clubs.

Interrogé par un journaliste de Canal+ sur cette série noire, l’ex-entraîneur du RC Lens n’a pas botté en touche et a même répondu avec une pointe d’humour : « Je me suis dit qu’il fallait que je ne fasse que la Ligue des champions, car c’est le seul endroit où je savais gagner, semble-t-il (rires). C’est rassurant, ça veut dire que je peux aussi gagner en Ligue Europa », a déclaré l’entraîneur du SRFC.…

TM pour SOFOOT.com