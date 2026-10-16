Au classement UEFA, la France devance toujours le Portugal

La bonne nouvelle du soir. Mise sous pression par le Portugal dans la course à la 5 e place à l’indice UEFA, cruciale pour le nombre de places qualificatives en Coupe d’Europe, la France a bien réagi. Si tout avait très mal commencé avec les défaites de Lille et Lens en Ligue des champions mardi, les performances tricolores de mercredi et jeudi ont été bien meilleures, avec les succès combinés du PSG, de Monaco, de Lyon et de Rennes. D’autant que, côté portugais, Porto en C1, Torreense en C3 et Braga en C4 ont tous chuté , pour une seule victoire, celle de Benfica en Ligue des champions. Un alignement de planètes qui permet à la France de creuser un petit écart avec son poursuivant lusitanien.

Une place en C1 en jeu

Conséquence : la Ligue 1 peut souffler, puisqu’elle compte 3,746 points d’avance sur la Liga Portugal (70,296 contre 66,550). Une avance qu’il faudra absolument conserver, puisqu’une place directement qualificative pour la Ligue des champions est en jeu . Les clubs français peuvent déjà se réjouir d’être assurés de compter sept représentants en Coupe d’Europe lors de la saison 2027-2028 , puisque la Belgique (7 e , à 9,446 points) et les Pays-Bas (8 es , à 16,567 points) ne constituent plus une menace.…

TM pour SOFOOT.com