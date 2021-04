Rénovation d'un bien locatif : êtes-vous éligible aux aides d'Action coeur de ville ?

L'aide d'Action coeur de ville comporte une part de subvention et l'accès à un emprunt à un taux très attrayant. (© DR)

Action coeur de ville est une opération lancée en 2018 pour redynamiser 222 villes dites «moyennes». Redynamiser c'est rénover les habitations aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Pour cela cinq milliards d'euros ont été budgétés sur cinq ans et deux milliards ont déjà été alloués aux collectivités et depuis peu aux particuliers.

Moins connu que Le Denormandie dans l'ancien ou que les aides de l'Anah, le programme Action cœur de ville propose un mode de financement avantageux des travaux de rénovation.

Qui peut en bénéficier ?

Il s'adresse aux particuliers qui achètent ou sont déjà propriétaires d'un bien entier à réhabiliter comme une maison, un petit immeuble même s'il y a un commerce en pied d'immeuble. L'idée est de créer un ou des logements de qualité dans des immeubles qui ont du cachet en centre-ville.

«Nous portons une attention particulière à la réhabilitation de l'immeuble et de ses extérieurs, même les jardins et les espaces de stationnement» insiste Véra Lizarzaburu, directrice d'Action Coeur de Ville.

Que propose Action Cœur de ville ?

Une sérieuse aide aux financements de la rénovation d'un immeuble même petit ou d'une maison même si elle n'est pas grande dès lors qu'ils sont en centre-ville et ont un certain charme, sans être ni un monument historique, ni du ressort de l'investissement en Malraux. L'aide est fixée à 1.000 euros le m2, sans aucun plafond, c'est-à-dire que si vous avez un bien de 100 m2, vous pourrez obtenir 100.000 euros d'aides et 500.000 euros pour un bien de 500 m2.

L'aide est composée d'une subvention et d'un prêt d'Action logement à 0,25% sur 20 ans maximum (possibilité d'un différé de 2 ans).