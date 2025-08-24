information fournie par So Foot • 24/08/2025 à 17:04

Rennes se saborde et coule à Lorient à neuf contre onze

Lorient 4-0 Rennes

Buts : Soumano (45 e +4), Tosin (47 e ), Pagis (65 e ), Le Bris (69 e ) pour les Merlus

Expulsions : Camara (6 e ) et Wooh (11 e ) à Rennes …

CG, au Moustoir pour SOFOOT.com