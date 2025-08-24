Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Rennes se saborde et coule à Lorient à neuf contre onze
information fournie par So Foot•24/08/2025 à 17:04
Rennes se saborde et coule à Lorient à neuf contre onze
Lorient 4-0 Rennes
Buts : Soumano (45
e
+4), Tosin (47
e
), Pagis (65
e
), Le Bris (69
e
) pour les Merlus
Expulsions : Camara (6
e
) et Wooh (11
e
) à Rennes
