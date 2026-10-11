Rennes s'en sort contre Auxerre et s'invite sur le podium

Rennes 4-1 Auxerre

Buts : Lepaul (15 e ), Thomasson (53 e ) et Dia (90 e +2 et 90 e +3) pour le Stade rennais // Archer (25 e ) pour l’AJA

Trois semaines à ruminer, c’est long. Humilié à Lyon juste avant la trêve, le Stade rennais a rapidement remis les pendules à l’heure face à Auxerre (2-1) . Le temps pour Estéban Lepaul de faire valoir son nouveau statut d’international d’un merveilleux enchaînement afin de devancer la sortie de Mamadou Diop sur un long ballon de Charlie Cresswell (1-0, 15 e ) . Rennes frappe d’entrée… mais se relâche dans la foulée. Un mauvais alignement défensif et l’inarêtable Cameron Archer peut filer inscrire son quatrième but en autant de matchs pour rapidement ramener l’AJA (1-1, 25 e ) . Dans leurs surfaces respectives, Diop et Brice Samba s’occupent ensuite de tenir les deux équipes en respect, jusqu’à un début de seconde période mouvementé.…

TB pour SOFOOT.com