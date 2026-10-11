 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi les supporters de Manchester City sont-ils venus à Liverpool avec des bananes ?
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 20:05

Ajouter Boursorama à vos sources

Pourquoi les supporters de Manchester City sont-ils venus à Liverpool avec des bananes ?

Pourquoi les supporters de Manchester City sont-ils venus à Liverpool avec des bananes ?

Ça se dit « retrouver la banane » en anglais ? Les supporters de Manchester City se sont pointés armés de bananes gonflables dans le parcage d’Anfield ce dimanche pour voir leur équipe rouler sur Liverpool. Une énième facétie propre aux supporters anglais face à la triste situation de leur club ? Pas vraiment.

Embed t.co…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Bundesliga a un nouveau patron
    La Bundesliga a un nouveau patron
    information fournie par So Foot 11.10.2026 20:35 

    Il y a un nouveau sheriff en ville. Deux jours après le nul du Borussia Dortmund face au Werder Brême (2-2), Fribourg a profité de l’aubaine pour s’emparer du fauteuil de leader de Bundesliga . Pour cela, les Breisgau-Brasilianer ont dû batailler pour venir à bout ... Lire la suite

  • L'AC Milan freiné à Sassuolo
    L'AC Milan freiné à Sassuolo
    information fournie par So Foot 11.10.2026 20:12 

    Sassuolo 1-1 AC Milan Buts : Odenthal (68 e ) pour les Neroverdi // Rabiot (63 e ) pour les Rossoneri Un partout, balle au centre. Malgré l’ouverture du score d’Adrien Rabiot, l’AC Milan n’a pu ramener mieux qu’un nul de son déplacement à Sassuolo (1-1) . Les Rossoneri ... Lire la suite

  • Manchester City s’offre un peu de baume au cœur à Liverpool
    Manchester City s’offre un peu de baume au cœur à Liverpool
    information fournie par So Foot 11.10.2026 20:00 

    Liverpool 0-3 Manchester City Buts : Haaland (65 e ), Doku (68 e ) et Cherki (78 e ) Expulsion : Gravenberch (62 e ) pour les Reds … TB pour SOFOOT.com

  • Rennes s'en sort contre Auxerre et s'invite sur le podium
    Rennes s'en sort contre Auxerre et s'invite sur le podium
    information fournie par So Foot 11.10.2026 19:09 

    Rennes 4-1 Auxerre Buts : Lepaul (15 e ), Thomasson (53 e ) et Dia (90 e +2 et 90 e +3) pour le Stade rennais // Archer (25 e ) pour l’AJA Trois semaines à ruminer, c’est long. Humilié à Lyon juste avant la trêve, le Stade rennais a rapidement remis les pendules ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank