Pourquoi les supporters de Manchester City sont-ils venus à Liverpool avec des bananes ?
Ça se dit « retrouver la banane » en anglais ? Les supporters de Manchester City se sont pointés armés de bananes gonflables dans le parcage d’Anfield ce dimanche pour voir leur équipe rouler sur Liverpool. Une énième facétie propre aux supporters anglais face à la triste situation de leur club ? Pas vraiment.
Embed t.co…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer