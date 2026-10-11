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Manchester City s’offre un peu de baume au cœur à Liverpool
information fournie par So Foot•11/10/2026 à 20:00
Il y a un nouveau sheriff en ville. Deux jours après le nul du Borussia Dortmund face au Werder Brême (2-2), Fribourg a profité de l’aubaine pour s’emparer du fauteuil de leader de Bundesliga . Pour cela, les Breisgau-Brasilianer ont dû batailler pour venir à bout ...
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Sassuolo 1-1 AC Milan Buts : Odenthal (68 e ) pour les Neroverdi // Rabiot (63 e ) pour les Rossoneri Un partout, balle au centre. Malgré l’ouverture du score d’Adrien Rabiot, l’AC Milan n’a pu ramener mieux qu’un nul de son déplacement à Sassuolo (1-1) . Les Rossoneri ...
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Ça se dit « retrouver la banane » en anglais ? Les supporters de Manchester City se sont pointés armés de bananes gonflables dans le parcage d’Anfield ce dimanche pour voir leur équipe rouler sur Liverpool. Une énième facétie propre aux supporters anglais face ...
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Rennes 4-1 Auxerre Buts : Lepaul (15 e ), Thomasson (53 e ) et Dia (90 e +2 et 90 e +3) pour le Stade rennais // Archer (25 e ) pour l’AJA Trois semaines à ruminer, c’est long. Humilié à Lyon juste avant la trêve, le Stade rennais a rapidement remis les pendules ...
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