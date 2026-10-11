Le Corinthians s'offre une légende sur le banc
De retour au Brésil. Plus d’une décennie après y avoir achevé sa légendaire carrière de joueur, Clarence Seedorf va retrouver le pays de la samba. L’ancien milieu de terrain néerlandais a en effet été nommé entraîneur du Corinthians , club avec lequel il s’est engagé jusqu’à fin 2027.
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