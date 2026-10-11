L'AC Milan freiné à Sassuolo

Sassuolo 1-1 AC Milan

Buts : Odenthal (68 e ) pour les Neroverdi // Rabiot (63 e ) pour les Rossoneri

Un partout, balle au centre. Malgré l’ouverture du score d’Adrien Rabiot, l’AC Milan n’a pu ramener mieux qu’un nul de son déplacement à Sassuolo (1-1) . Les Rossoneri se sont longtemps heurtés à l’arrière-garde de leurs hôtes, à l’image de Gonçalo Ramos ou Strahinja Pavlović. Et puis, c’est donc Rabiot qui s’est occupé de débloquer la situation, tout en force depuis la gauche de la surface (0-1, 63 e ) .…

TB pour SOFOOT.com