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Rennes renvoie un de ses joueurs en Championship
information fournie par So Foot 20/08/2026 à 10:31
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Rennes renvoie un de ses joueurs en Championship

Rennes renvoie un de ses joueurs en Championship

Un J peut en cacher un autre, un prêt aussi. Après avoir été acheté environ cinq millions d’euros à Birmingham à l’été 2024, le Rennais Jordan James a été renvoyé en prêt en Championship, toujours chez une formation reléguée .

Ce ne sera pas Leicester, comme c’était le cas en 2025-2026 où il a réalisé une belle saison individuelle (34 matchs, 11 buts, 4 passes décisives et élu joueur de la saison de Leicester) dans le marasme des Foxes , relégués pour la deuxième fois consécutive, mais à Wolverhampton.…

NB pour SOFOOT.com

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