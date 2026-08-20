Rennes renvoie un de ses joueurs en Championship

Un J peut en cacher un autre, un prêt aussi. Après avoir été acheté environ cinq millions d’euros à Birmingham à l’été 2024, le Rennais Jordan James a été renvoyé en prêt en Championship, toujours chez une formation reléguée .

Ce ne sera pas Leicester, comme c’était le cas en 2025-2026 où il a réalisé une belle saison individuelle (34 matchs, 11 buts, 4 passes décisives et élu joueur de la saison de Leicester) dans le marasme des Foxes , relégués pour la deuxième fois consécutive, mais à Wolverhampton.…

NB pour SOFOOT.com