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« Je n'avais pas le choix » : Mansour Samb, bien plus qu'une révélation
information fournie par So Foot 20/08/2026 à 11:31
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« Je n'avais pas le choix » : Mansour Samb, bien plus qu'une révélation

« Je n'avais pas le choix » : Mansour Samb, bien plus qu'une révélation

Encore en Régional 2 il y a trois ans, Mansour Samb n’a depuis cessé d’empiler les buts et de grimper les échelons du football français. Freiné dans son accès au monde professionnel par des difficultés administratives, l’attaquant sénégalais a dû faire un détour par le Danemark avant de revenir cet été en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Avec quatre buts lors de ses deux premières journées de Ligue 3, le joueur de 23 ans oblige surtout à se poser une question : mais c’est quoi, son plafond ?

« Il est fait pour ça, il est né pour ça. C’est un buteur né. » Frédéric Reculeau, son coach à La Roche-sur-Yon, ne passe pas par quatre chemins pour présenter son attaquant Mansour Samb. Six pions en cinq matchs de préparation, un triplé contre Versailles pour découvrir la Ligue 3, puis un quatrième but une semaine plus tard à Amiens. Pas exactement le genre d’entrée en matière qui permet de passer incognito. Le plus drôle dans le diagnostic de son entraîneur, c’est que ce « buteur né » n’est même pas né numéro 9.

« On m’appelait Mbappé »

Pour retrouver le tout jeune Mansour Samb, il faut se rendre à Mbao, dans la banlieue dakaroise, où il grandit avec le ballon et joue notamment en Navétanes, ces championnats de quartier très importants dans le football sénégalais. À l’époque, le futur avant-centre préfère encore les côtés. « Quand j’étais jeune, j’étais ailier droit ou ailier gauche, raconte Samb, très timide. On m’appelait Mbappé. » Amadou Ndiaye connaît alors l’attaquant depuis qu’il a 7 ans. Ancien vice-champion d’Afrique du 400 mètres haies, le Sénégalais a fini par ranger les pointes pour lancer en 2019 ZAC Mbao Academy et offrir un cadre aux jeunes du coin. Samb rejoint naturellement l’aventure. Le constat sur le jeune Mansour est assez vite sans appel : « Il était toujours rapide, très talentueux », se souvient Ndiaye, suffisamment convaincu pour croire très tôt que le foot peut devenir pour lui un peu plus qu’un simple jeu de quartier.…

Tous propos recueillis par MJD

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

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