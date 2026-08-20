Quand Ryanair trolle Gennaro Gattuso

Le bateau coule, l’avion s’envole. Eliminée dès les 32 es de finale de Coupe d’Italie par Mantova (0-2), neuvième de Serie B la saison dernière, la Lazio Rome a démarré sa saison de la pire des manières et son entraîneur, Gennaro Gattuso, est déjà sur la sellette . Histoire de bien remuer le couteau dans la plaie, la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a sauté sur l’occasion pour enfoncer le clou.

Nouveau job pour nouvelle vie ?

« Gattuso, je pense que tu as besoin de ça » , a ainsi tweeté le community manager de la firme irlandaise en postant un formulaire d’embauche. Une manière subtile de lui rappeler qu’après avoir échoué à qualifier l’Italie pour la Coupe du monde 2026, le technicien calabrais a connu un démarrage catastrophique avec la Lazio, ce qui n’annonce rien de bon pour la reprise de la Serie A, prévue lundi prochain avec un déplacement à Bologne. …

JD pour SOFOOT.com