Onze joueurs sont suspendus pour la reprise de la Ligue 1
La rentrée des classes ne sera pas pour tout le monde. Onze joueurs manqueront la première journée de Ligue 1 ce week-end. Parmi eux, bien sûr, Nuno Mendes, suspendu trois matchs après son expulsion lors du Trophée des champions perdu par le PSG contre Lens (0-1), pour un bon coup de coude à Michał Skóraś.
Le Portugais ratera donc Rennes-PSG, tandis que les Bretons devront eux se passer de Mahdi Camara. Lens sera privé de Kyllian Antonio , lui aussi exclu au Trophée des champions, et Auxerre de Theo Bair. …
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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