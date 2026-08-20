Onze joueurs sont suspendus pour la reprise de la Ligue 1

Onze joueurs sont suspendus pour la reprise de la Ligue 1

La rentrée des classes ne sera pas pour tout le monde. Onze joueurs manqueront la première journée de Ligue 1 ce week-end. Parmi eux, bien sûr, Nuno Mendes, suspendu trois matchs après son expulsion lors du Trophée des champions perdu par le PSG contre Lens (0-1), pour un bon coup de coude à Michał Skóraś.

Le Portugais ratera donc Rennes-PSG, tandis que les Bretons devront eux se passer de Mahdi Camara. Lens sera privé de Kyllian Antonio , lui aussi exclu au Trophée des champions, et Auxerre de Theo Bair. …

MJ pour SOFOOT.com