Rennes ralenti par Le Havre
Rennes 1-1 Le Havre
Buts : Embolo (86 e ) pour le SRFC // Mambimbi (69 e ) pour le HAC
Plus d’informations à venir… …
CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Rennes ralenti par Le Havre
Buts : Embolo (86 e ) pour le SRFC // Mambimbi (69 e ) pour le HAC
Plus d’informations à venir… …
CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Aston Villa 0-1 Everton But : Barry (59ᵉ). Un gros coup des Toffees . Aston Villa n’a pas fait le poids face à Everton et a signé sa deuxième défaite de la saison à domicile en championnat ce dimanche après-midi (0-1). Pourtant, c’est un match que les hommes d’Unai ... Lire la suite
Encore une histoire de chambrage. À la fin du derby de l’Est, remporté par Strasbourg (2-1), une scène cocasse a eu lieu entre deux joueurs. Visiblement galvanisé par la victoire des siens, Valentín Barco a refusé de serrer la main à son adversaire Gauthier Hein. ... Lire la suite
Nantes 1-2 Paris FC Buts : Abline (50ᵉ) pour les Canaris // Kebbal (6ᵉ) et Koleosho (78 e ) pour le PFC Pour le premier match d’Ahmed Kantari en Ligue 1 à la tête du FC Nantes, le Paris FC est venu jouer les trouble-fêtes à la Beaujoire en remportant un duel important ... Lire la suite
Des paddles et une eau à moins de six degrés : des dizaines de personnes se sont élancées samedi sur le lac d'Annecy pour la GlaGla Race FreeStyle 2026.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer