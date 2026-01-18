Le Paris FC fait un nouveau pas vers le maintien en battant Nantes

Nantes 1-2 Paris FC

Buts : Abline (50ᵉ) pour les Canaris // Kebbal (6ᵉ) et Koleosho (78 e ) pour le PFC

Pour le premier match d’Ahmed Kantari en Ligue 1 à la tête du FC Nantes, le Paris FC est venu jouer les trouble-fêtes à la Beaujoire en remportant un duel important dans la lutte pour le maintien ce dimanche soir (1-2). Sur la première situation de la rencontre, Ilan Kebbal, à peine rentré de la CAN, profite d’une récupération haute de Timothée Kolodziejczak pour percer l’axe et surprendre Anthony Lopes d’une belle frappe. Déjà son septième pion de la saison (1-0, 7ᵉ) . Dans la foulée, les Parisiens pensent mettre les Canaris en cage quand Alimami Gory double la mise mais l’arbitre de la rencontre refuse le but suite à une faute légère de Jean-Philippe Krasso. Après cette entame cauchemardesque, le FCN continue de broyer du noir avec la perte sur blessure de Deiver Machado. En grande difficulté, les Nantais sont à la peine mais montrent enfin un peu de jeu avant la fin du premier acte.…

TM pour SOFOOT.com