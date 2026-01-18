Aston Villa se fait surprendre par Everton
Aston Villa 0-1 Everton
But : Barry (59ᵉ).
Un gros coup des Toffees . Aston Villa n’a pas fait le poids face à Everton et a signé sa deuxième défaite de la saison à domicile en championnat ce dimanche après-midi (0-1). Pourtant, c’est un match que les hommes d’Unai Emery ont plutôt dominé. Plus conquérants sur le terrain, les Villans se sont créé de nombreuses situations sans jamais parvenir à battre Jordan Pickrod, auteur de cinq arrêts.…
TM pour SOFOOT.com
