Aston Villa se fait surprendre par Everton
information fournie par So Foot 18/01/2026 à 19:48

Aston Villa se fait surprendre par Everton

Aston Villa se fait surprendre par Everton

Aston Villa 0-1 Everton

But : Barry (59ᵉ).

Un gros coup des Toffees . Aston Villa n’a pas fait le poids face à Everton et a signé sa deuxième défaite de la saison à domicile en championnat ce dimanche après-midi (0-1). Pourtant, c’est un match que les hommes d’Unai Emery ont plutôt dominé. Plus conquérants sur le terrain, les Villans se sont créé de nombreuses situations sans jamais parvenir à battre Jordan Pickrod, auteur de cinq arrêts.…

