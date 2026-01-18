Quand Barco répond au chambrage de Hein et refuse de lui serrer la main
Encore une histoire de chambrage. À la fin du derby de l’Est, remporté par Strasbourg (2-1), une scène cocasse a eu lieu entre deux joueurs. Visiblement galvanisé par la victoire des siens, Valentín Barco a refusé de serrer la main à son adversaire Gauthier Hein. L’international argentin s’est même permis d’ afficher un large sourire et de frapper l’écusson du RCSA sous les yeux du capitaine de Metz.
Valentín Barco répond à Gauthier Hein après le coup de sifflet final 🥶 Le @RCSA s'est offert le derby de l'Est ! #RCSAFCM https://t.co/G1LrLC6JMN pic.twitter.com/xWoVLGNfFc…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
