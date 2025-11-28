Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Rennes (provisoirement) quatrième !
information fournie par So Foot•28/11/2025 à 22:38
Rennes (provisoirement) quatrième !
Metz 0-1 Rennes
But : Rongier (22
e
)
Il s’agit de son tout premier but avec le Stade rennais, qu’il a rejoint cet été en provenance de l’Olympique de Marseille.…
Un entraîneur a beau devoir protéger ses joueurs, il peut rester lucide. Hansi Flick, par exemple, a bien noté que Lamine Yamal avait raté son match contre Chelsea à l’occasion de la lourde défaite de Barcelone subie lors de la cinquième journée de Ligue des champions. ...
Lire la suite
L’Olympique lyonnais avait perdu 25,1 millions d’euros lors de la saison 2023-2024 ? Un très bon score, s’il est comparé à celui de l’exercice suivant : en 2024-2025, le déficit enregistré par le club rhodanien a atteint… plus de 200 millions d’euros, et même 201,2 ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer