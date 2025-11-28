L'improbable échauffement de Koffi Kouao
Peut-être qu’avec lui dans le onze, Metz n’aurait pas perdu.
Mais pas sûr, cependant, qu’il soit titulaire lors du prochain match. Car si les Grenats ont été battus par le Stade rennais lors de la quatorzième journée de Ligue 1, un autre événement a attiré l’œil : l’attitude assez lunaire de Koffi Kouao avant le coup d’envoi, c’est-à-dire pendant l’échauffement.…
FC pour SOFOOT.com
