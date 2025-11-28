Foot/Ligue des nations-Les Bleues arrachent la victoire contre la Suède

UEFA Women's Nations League - Demi-finale - Match retour - France - Allemagne

(Reuters) -L'équipe de France féminine de football s'est imposée sur le fil face à la Suède (2-1) vendredi à Reims (Marne) lors du match aller pour la troisième place de la Ligue des nations grâce à un but à la dernière seconde de Griedge Mbock.

La capitaine des Bleues a offert la victoire à son équipe en détournant de la tête au premier poteau un corner rentrant tiré par Sakina Karchaoui (90e+6).

"Les filles n'ont pas lâché, elles ont été courageuses jusqu'au bout. Une belle frappe de Sakina (Karchaoui) et je suis content pour Griedge au premier poteau qui vient couper la trajectoire du ballon", a réagi le sélectionneur tricolore Laurent Bonadei sur France TV. "C'était un match très équilibré. On ne va pas bouder le plaisir."

Sakina Karchaoui avait auparavant ouvert le score dans le temps additionnel, déjà, de la première période (45e+3). La milieu de terrain avait transformé un penalty provoqué par Kadidiatou Diani.

Mais les Bleues ont perdu le contrôle de la rencontre en seconde période, laissant la Suède égaliser grâce à Stina Blackstenius. L'attaquante, entrée en jeu à la mi-temps, a pris le meilleur de la tête au second poteau sur Perle Morroni et à la réception d'un centre venu de la gauche d'Anna Sandberg (67e).

"En deuxième mi-temps, le bloc n'était pas ensemble. On a eu un petit moment de flottement", a analysé Sakina Karchaoui au micro de France TV.

Dans un match sans beaucoup d'occasions, la gardienne française Pauline Peyraud-Magnin a repoussé en première période les tentatives de Johanna Rytting Kaneryd (15e) et de Kosovare Asllani, juste avant que Felicia Schröder ne dévisse complètement sa tête, seule devant le but (29e).

Du côté tricolore, seule Sandie Baltimore, titularisée à un inhabituel poste de latéral gauche en raison du forfait de Selma Bacha, s'est montrée dangereuse avant la fin de match. Sa frappe excentrée du pied gauche est passée de peu au-dessus de la barre transversale (48e).

"Tout n'a pas été parfait ce soir, il y a beaucoup de choses à améliorer encore", a reconnu Laurent Bonadei, dont l'équipe a retrouvé la victoire pour la première fois depuis un succès en juillet en phase de poules de l'Euro contre les Pays-Bas (5-2).

Le match retour aura lieu mardi à Stockholm, où l'équipe de France tentera de monter sur le podium de la Ligue des nations pour la deuxième édition consécutive après sa deuxième place l'an passé.

"On sait que ça sera très difficile, un match très compliqué", a prévenu le sélectionneur des Bleues. "On va voir quelles sont nos ressources, surtout sur le plan défensif."

Dans le match aller de la finale, l'Espagne, championne du monde en titre, a été tenue en échec en Allemagne (0-0).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Tangi Salaün)