Ligue des nations : la France prend l'avantage sur le gong
information fournie par So Foot•28/11/2025 à 23:17
Ligue des nations : la France prend l'avantage sur le gong
France 2-1 Suède
Buts : Karchaoui (45
e
+3, SP) et Mbock (90
e
+6) pour la France // Blackstenius (67
e
) pour la Suède
(Reuters) -L'équipe de France féminine de football s'est imposée sur le fil face à la Suède (2-1) vendredi à Reims (Marne) lors du match aller pour la troisième place de la Ligue des nations grâce à un but à la dernière seconde de Griedge Mbock. La capitaine des ...
Peut-être qu’avec lui dans le onze, Metz n’aurait pas perdu. Mais pas sûr, cependant, qu’il soit titulaire lors du prochain match. Car si les Grenats ont été battus par le Stade rennais lors de la quatorzième journée de Ligue 1, un autre événement a attiré l’œil ...
Sauvées leur capitaine Griedge Mbock et leur gardienne Pauline Peyraud-Magnin, les Bleues repartent avec un court succès de Reims (2-1) face à la Suède, vendredi avant le match retour pour la 3e place de Ligue des nations mardi à Stockholm. Ni le beau jeu de l'été, ...
