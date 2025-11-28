Ligue des nations féminine: la victoire et puis c'est tout pour les Bleues

Les Françaises célèbrent le but sur le fil de Griedge Mbock face à la Suède, lors du match aller pour la troisième place de la Ligue des nations, le 28 novembre 2025 à Reims ( AFP / FRANCK FIFE )

Sauvées leur capitaine Griedge Mbock et leur gardienne Pauline Peyraud-Magnin, les Bleues repartent avec un court succès de Reims (2-1) face à la Suède, vendredi avant le match retour pour la 3e place de Ligue des nations mardi à Stockholm.

Ni le beau jeu de l'été, ni l'ambiance n'était au rendez-vous au stade Auguste-Delaune à Reims, aux deux-tiers vide avec 7.000 spectateurs, une très faible affluence.

Mais l'essentiel est ailleurs car elles repartent avec une victoire, la première depuis trois matches.

"L'équipe de France a l'ambition de gagner tous ses matches. On aurait préféré la finale...", avait souligné jeudi le sélectionneur Laurent Bonadei, "on doit être exemplaire dans nos attitudes, montrer le potentiel de notre équipe et offrir du spectacle aux spectateurs. On va tout donner", avait-il ajouté, voulant à tout prix repartir avec un succès de la Marne avant un match retour compliqué sur terrain synthétique à Stockholm.

- 3 buts en 2025 pour Karchaoui -

Mais tout a été compliqué vendredi, et les Bleues ont été sauvées par deux joueuses du PSG, en difficulté en club depuis le début de la saison.

C'est d'abord Sakina Karchaoui - meilleure joueuse du match - qui a transformé un penalty (45+3) avant que la capitaine Griedge Mbock ne sauve les Bleues de la tête sur la dernière action du match (90+6). Les deux joueuses ont marqué sur le gong, de la première période puis de la seconde.

Jusque-là, les Suédoises (3e nation au classement Fifa), emmenées par la capitaine aux plus de 200 sélections Kosovare Asllani, 36 ans, ont même été plus dangereuses que les Tricolores, sans compter le but de Stina Blackstenius (1-1, 67e).

Mais les Scandinaves ont été stoppées à plusieurs reprises par la meilleure joueuse tricolore depuis plusieurs rassemblements, la gardienne Pauline Peyraud-Magnin, la doyenne des Bleues à 33 ans depuis les non-sélections de Wendie Renard (35 ans), Eugénie Le Sommer (36 ans) et Kenza Dali (34 ans).

La portière de la Juventus a d'abord été vigilante sur une première percée des Scandinaves (3e), puis elle est bien sortie dans les pieds de Johanna Rytting Kaneryd, avant d'être décisive à bout portant pour repousser une volée du gauche d'Asllani.

Hormis sur ces trois actions mal conclues, les Suédoises - qui ont aussi été éliminées en quart de finale de l'Euro comme la France - ont été tout aussi peu inspirées que les joueuses de Laurent Bonadei, qui a décidé de mettre sur le banc Elisa De Almeida et d'aligner Sandy Baltimore en latérale gauche en raison du forfait de Selma Bacha.

Les Bleues ont encore eu du mal à construire leur jeu et produire des beaux mouvements, comme elles ont réussi à faire lors de la phase de groupes de l'Euro en juillet ou lors du printemps dernier.

Mais les coéquipières de la capitaine Griedge Mbock - qui ont dû faire sans Marie-Antoinette Katoto et Selma Bacha, forfait - ont ouvert le score grâce à un penalty généreusement accordé après un contact sur Kadidiatou Diani dans la surface.

Déjà buteuse face à la Suède en juillet 2024, Sakina Karchaoui l'a transformé d'une frappe du gauche dans le petit filet (1-0, 45+3).

C'est son cinquième but en 95 sélections, dont trois en 2025, sous les yeux de Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas, président et vice-président de la FFF, présents à Reims.

Le plus dur reste à faire pour les Bleues pour oublier un peu l'échec de l'Euro et terminer sur le podium.