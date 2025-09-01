Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Rennes pioche son nouvel attaquant à Monaco
information fournie par So Foot•01/09/2025 à 22:13
Rennes pioche son nouvel attaquant à Monaco
Ouf, Rennes a fini par trouver son attaquant.
Après avoir accueilli Estéban Lepaul, déjà buteur contre Angers ce week-end, le Stade rennais tenait à finaliser l’arrivée d’un autre attaquant pour renforcer son secteur offensif.…
Ce qui devait arriver arriva. Et voilà, encore une preuve que partir au bras de fer avec son club est bénéfique pour de nombreux joueurs. Après de longues semaines de négociation, Alexander Isak a réussi à avoir gain de cause. Sur le gong, l’avant-centre a quitté ...
Lire la suite
La Premier League ne s’arrête jamais. Même après la clôture du mercato, les clubs anglais continuent d’annoncer des transferts au montant mirobolant. Arsenal s’est donc permis de faire signer Piero Hincapié en provenance du Bayer Leverkusen. D’après les informations ...
Lire la suite
Quatrième grand championnat. Plus que la Liga et il aura les cinq boules de cristal. Après un prêt à la Juventus, Randal Kolo Muani est de nouveau prêté par le PSG. Cette fois-ci, c’est Tottenham qui en bénéficie pour un an . L’attaquant polyvalent français a sans ...
Lire la suite
C’est donc ça, le double effet Kiss Cool ? Le Paris FC a échoué dans le dossier Lucas Stassin dans la dernière ligne droite du mercato. Mais le promu avait visiblement des atouts dans sa manche. Le deuxième club de la capitale n’a pas fait une, mais deux annonces ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer