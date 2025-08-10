Rennes laisse filer un flop chez un promu de Serie A
Une belle erreur de casting.
Recruté par Rennes pour neuf millions d’euros il y a un an, Henrik Meister met déjà les voiles . Prêté en janvier à Pise après ne pas être parvenu à s’imposer dans l’attaque bretonne (quatre matchs seulement avec le SRFC), le Danois de 21 ans s’est définitivement engagé avec le promu en Serie A. Le montant du transfert n’a pas encore été communiqué par les deux clubs.…
