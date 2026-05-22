Rennes justifie l'arrivée de Nicolas de Tavernost

Le premier transfert de la saison de Ligue 1 est confirmé. François-Henri Pinault, propriétaire du Stade rennais, a officialisé l’arrivée de Nicolas de Tavernost en tant que président du conseil d’administration du club breton , ce vendredi. « À partir du 1er juin, Nicolas va participer aux réunions opérationnelles sur le mercato, aux grandes décisions stratégiques et d’investissement : quand on dit ça dans le foot, ce sont les deux moments où l’actionnaire est aussi mobilisé » , a annoncé l’entrepreneur de 63 ans dans les colonnes d’ Ouest France .

Avec de Tavernost, Rennes veut être un acteur

La nomination du futur ex-patron de Ligue 1+ intervient au moment où Rennes s’est hissé à la sixième place de Ligue 1 et disputera la Ligue Conférence la saison prochaine (ou la Ligue Europa en cas de victoire de Lens en Coupe de France) . Un nouveau visage qui colle aux ambitions de François-Henri Pinault pour son club : « Au-delà du projet du club, il y a aussi des enjeux nationaux sur le foot français pour lesquels je souhaite que le Stade rennais ne soit pas spectateur mais acteur. J’ai cherché un profil, à l’image aussi de Guillaume Cerutti, qui a les compétences pour gérer le fonctionnement d’une entreprise, être garant de notre stratégie, et défendre aussi nos intérêts auprès des instances nationales, la vision du foot à laquelle on croit. » …

CT pour SOFOOT.com