Les supporters d'un club indien envahissent le terrain pour fêter le titre

Les fans d’Arsenal ne sont pas les seuls à fêter un titre de champion deux décennies plus tard. En Inde, l’East Bengal FC a remporté le championnat national , ce jeudi, suite à sa victoire sur l’Inter Kashi FC (2-1). Le club de Calcutta finit en tête du classement à égalité de points avec Mohun Bagan Super Giant (26 points), mais en comptant une meilleure différence de buts .

Des supporters envahissants

À l’image d’Arsenal, l’East Bengal FC renoue avec le succès dans la ligue indienne pour la première fois depuis 2004 . Les supporters ont offert des scènes de liesse incroyables, dès le coup de sifflet final, en pénétrant sur le terrain pour agiter les drapeaux, enlacer et porter en triomphe leurs héros.…

CT pour SOFOOT.com