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Rennes jouera son prochain match européen un jour de Ligue des champions
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 17:49

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Rennes jouera son prochain match européen un jour de Ligue des champions

Rennes jouera son prochain match européen un jour de Ligue des champions

À l’heure du goûter. Comme pressenti ce lundi, le match de Ligue Europa entre Rennes et l’Olympiakos se jouera le mercredi 4 novembre et non pas le jeudi 5 novembre , comme il était initialement prévu. Et comme si ce n’était déjà pas assez compliqué pour les supporters, le match commencera à 16h30. Pratique, non ? La préfecture avait demandé à reporter la rencontre pour qu’elle n’ait pas lieu le jeudi, jour d’une nouvelle mobilisation.

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