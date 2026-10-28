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Le fils d'une légende de Manchester United inscrit un quadruplé
information fournie par So Foot 28/10/2026 à 09:27

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Le fils d'une légende de Manchester United inscrit un quadruplé

Le fils d'une légende de Manchester United inscrit un quadruplé

Il est là, le saveur. Tandis que Manchester United est à l’agonie et vient d’enchaîner un huitième match sans victoire , le fils de Wayne Rooney, Kai, est en train de se révéler dans les catégories de jeunes . Lors de la 10 e journée de Premier League U18, l’attaquant de 16 ans a claqué quatre buts en 44 minutes lors de la rencontre entre les Red Devils et Burnley (6-0). Un large succès précieux puisqu’il permet à MU de revenir à deux points du leader, Manchester City.

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