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«Mbappé, c'est de la burrata » : les comparaisons folles de BigYouss
information fournie par So Foot 28/10/2026 à 09:27

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«Mbappé, c'est de la burrata » : les comparaisons folles de BigYouss

«Mbappé, c'est de la burrata » : les comparaisons folles de BigYouss

C’est un duo qui cartonne sur Twitch. En compagnie de Walid Acherchour, le streamer français BigYouss compare les footballeurs à de la nourriture. De passage dans nos bureaux, on a demandé à Youssouf, de son vrai nom, de nous dresser quelques parallèles foot-food… Et bon appétit, bien sûr.

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