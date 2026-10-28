«Mbappé, c'est de la burrata » : les comparaisons folles de BigYouss
C’est un duo qui cartonne sur Twitch. En compagnie de Walid Acherchour, le streamer français BigYouss compare les footballeurs à de la nourriture. De passage dans nos bureaux, on a demandé à Youssouf, de son vrai nom, de nous dresser quelques parallèles foot-food… Et bon appétit, bien sûr.Post Instagram Voir sur instagram.com Post Instagram Voir sur instagram.com Post Instagram Voir sur instagram.com Post Instagram Voir sur instagram.com Post Instagram Voir sur instagram.com…
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