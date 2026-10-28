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Javier Tebas s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine en Espagne
information fournie par So Foot 28/10/2026 à 09:06

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Javier Tebas s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine en Espagne

Javier Tebas s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine en Espagne

Tous les moyens sont bons. Après avoir communiqué dans un premier temps ce mardi pour s’excuser des propos tenus par Kylian Mbappé, Javier Tebas s’est entretenu dans la même journée avec l’ambassadeur de Chine en Espagne afin de réaffirmer ses excuses et son engagement envers le peuple chinois.

Visiblement soucieux

Si la CCTV (réseau principal de télévision d’État en Chine) annonçait ce mardi suspendre la diffusion du championnat espagnol, le président de la Liga avait à cœur de ne pas gâcher cette si belle amitié pour laquelle on ne pourra pas nier son dévouement absolu, sans doute pour de très bonnes raisons !…

AP pour SOFOOT.com

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