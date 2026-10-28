Samir Nasri donne son avis sur les campagnes pour le Ballon d'or

À chacun son point de vue. Dans la nouvelle émission Les Affranchis , co-animée par Walid Acherchour, Samir Nasri et Medhi Benatia et diffusée sur Youtube, les trois compères sont revenus sur le Ballon d’or et l’ancien Gunner n’a pas manqué de faire part de ses réserves quant aux joueurs qui font campagne.

« Le Ballon d’or, c’est une évidence »

C’est donc en évoquant Kylian Mbappé, lui qui a multiplié les interviews en ce début de saison et finalement terminé deuxième, que le sujet fût naturellement abordé. Selon Nasri, il s’agirait surtout d’un aveu de faiblesse : « Pour moi, quand tu fais campagne, c’est que tu sais que ta candidature n’est pas solide. » …

AP pour SOFOOT.com