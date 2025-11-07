Rennes gagne un match sans luxe contre le Paris FC
Pour le premier match entre les familles milliardaires Pinault et Arnault dans le foot, le Stade rennais est venu braquer le Paris FC à Jean-Bouin (0-1). Un deuxième succès de rang pour l'équipe de Habib Beye, qui devrait passer une trêve plus sereine.
Paris FC 0-1 Rennes
But : Embolo (81 e )
…
Par Clément Gavard, au stade Jean-Bouin pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer