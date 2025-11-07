information fournie par So Foot • 07/11/2025 à 22:48

Rennes gagne un match sans luxe contre le Paris FC

Rennes gagne un match sans luxe contre le Paris FC

Pour le premier match entre les familles milliardaires Pinault et Arnault dans le foot, le Stade rennais est venu braquer le Paris FC à Jean-Bouin (0-1). Un deuxième succès de rang pour l'équipe de Habib Beye, qui devrait passer une trêve plus sereine.

Paris FC 0-1 Rennes

But : Embolo (81 e )

…

Par Clément Gavard, au stade Jean-Bouin pour SOFOOT.com