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Genesio pointe le niveau physique de certains joueurs
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 23:36
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Genesio pointe le niveau physique de certains joueurs

Genesio pointe le niveau physique de certains joueurs

Ils vont manger des tours de terrain. Bruno Genesio est venu débriefer la défaite de l’OM contre Monaco ce dimanche au micro de Ligue 1+. Le coach phocéen ne veut pas tout jeter, expliquant avoir « l’impression de ne pas être si loin de cette équipe de Monaco » , malgré le score (2-0). Il a tout de même mis l’accent sur les limites physiques de certains éléments . « Il y a des temps forts où on doit concrétiser : c’est ce que Monaco a fait ce soir, c’est ce qu’on n’a pas su faire , pointe-t-il. On doit continuer à travailler, on a pas mal de choses à revoir par rapport à ce match, y compris dans le domaine physique et athlétique. On a vu, à 20-25 minutes de la fin, des joueurs souffrir, avoir des crampes , avoir du mal à faire les retours, à garder un rythme élevé, contrairement aux Monégasques. »

L’OM affiche trois points à l’issue de cette deuxième journée. « Il y a aussi des choses intéressantes à retenir, on a eu la possibilité de revenir au score, à 1-0 ou 2-0, par manque d’efficacité et aussi parce que Monaco a très bien défendu , reconnaît Genesio. En première mi-temps on n’était pas ensemble, notamment sur le pressing, ce qui fait qu’on était souvent coupé en deux, on a laissé beaucoup d’espaces . On était assez loin les uns des autres, pas très coordonnés. C’est ce qu’on a essayé de rectifier, et je trouve qu’on a fait une bonne entame de deuxième période. »

QB pour SOFOOT.com

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