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Le football rend hommage à Carlo Molinari
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 19:18

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Le football rend hommage à Carlo Molinari

Le football rend hommage à Carlo Molinari

Il pleut, rentrons. Des messages de Matthieu Udol ou de Georges Mikautadze à ceux de Franck Ribéry, le monde du FC Metz rend ses premiers hommages à Carlo Molinari, emblématique président des Grenats décédé ce mercredi, à l’âge de 93 ans. « Carlo Molinari, c’était bien plus qu’un président. C’était le FC Metz, témoigne ainsi Georges Mikautadze, révélé en Lorraine . Il est sans doute la raison pour laquelle tant d’anciens joueurs gardent, encore aujourd’hui, un attachement aussi fort et aussi sincère au FC Metz. »

Matthieu Udol, ancien capitaine du club, a salué l’empreinte laissée par Molinari. L’ancien accordéoniste est resté 37 ans à la tête du FC Metz. « Pour moi qui ai grandi avec ce maillot, qui ai passé tant d’années au club, je mesure encore plus ce que représente un homme comme lui. » Comme Franck Ribéry, Robert Pirès, homme phare de l’effectif de Joël Muller et du Metz des années 1990, a partagé la publication officielle du club grenat. Le président avait fait sa dernière apparition publique lors de son jubilé, début octobre.…

UL pour SOFOOT.com

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