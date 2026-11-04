David Ospina dépose les gants

Trois minutes de vidéo sur Instagram, pas une de plus, et voilà un monument colombien de la cage qui s’en va . À 38 ans, David Ospina a annoncé la fin d’une carrière de plus de vingt ans , avec trois Coupes du monde au compteur (2014, 2018, 2026).

Une carrière bien remplie

Débuts à l’Atlético Nacional en 2005, puis Nice, Arsenal, Naples et Al-Nassr, avant un retour à la maison pour boucler la boucle. Son palmarès compte notamment deux FA Cup et trois Community Shield avec les Gunners , plus une Coupe d’Italie avec le Napoli. Dans sa vidéo, le Colombien a surtout tenu à dire merci, au football comme à tous les clubs qui ont cru en lui. …

LT pour SOFOOT.com