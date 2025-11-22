 Aller au contenu principal
Rennes corrige Monaco pour le retour de Paul Pogba
22/11/2025

Rennes corrige Monaco pour le retour de Paul Pogba

Rennes corrige Monaco pour le retour de Paul Pogba

L'histoire retiendra que Paul Pogba a rejoué pour la première fois avec un entrée en jeu sur du Depeche Mode, à un moment où le Stade rennais venait de marquer le quatrième but pour plomber un peu plus Monaco (4-1). Un troisième succès d'affilée pour les Bretons, qui passent devant l'ASM et s'installent provisoirement dans le top 5.

Rennes 4-1 Monaco

Buts : Aït-Boudlal (20 e ), Camara (48 e ), Embolo (73 e ) et Blas (83 e SP) pour le SRFC // Biereth (90 e +5) pour l’ASM

Expulsion : Zakaria (65 e ) côté ASM

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

