information fournie par So Foot • 13/04/2025 à 19:25

Rennes assure quasiment son maintien au Havre, Angers enfonce Montpellier

Il ne faisait pas bon arriver en retard dans les stades ce dimanche !

Que ce soit à Angers, face à Montpellier, ou au Havre, avec la réception de Rennes, les deux rencontres de l’après-midi en Ligue 1 ont été le théâtre d’un sacré spectacle dès les premières minutes. A domicile, le SCO a pu compter sur l’homme en forme du début d’année 2025, mais muet depuis début février, pour ouvrir le score sur corner dès la deuxième minute de jeu, Esteban Lepaul. Auteur d’une tête parfaite au premier poteau, ce dernier a ensuite profité d’une mauvaise relance de la défense montpelliéraine pour doubler la mise, sans se faire prier et offrir un précieux succès aux siens (2-0) . Pour Montpellier, c’est une première ratée pour Zoumana Camara et une 22e défaite cette saison pour les Héraultais qui continuent de couler à la dernière place. Angers souffle un bon coup et remonte à la 14e place avec 30 points.…

JF pour SOFOOT.com