Rennes assure le strict minimum contre Reims

Rapidement réduit à dix et même à neuf en fin de match, Reims s'est incliné sur la pelouse du Stade rennais (1-0), ce vendredi soir, et continue de s'enfoncer dans la crise. Les Bretons n'ont pas été brillants, mais ils signent un quatrième succès en trois rencontres sous Habib Beye et respirent un peu plus au classement.

Rennes 1-0 Reims

But : Kalimuendo SP (10 e )

Expulsions : Kipré (5 e ) et Ibrahim (89 e ) à Reims …

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com