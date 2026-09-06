Rennes assure encore l'essentiel à Angers

Angers 1-2 Rennes

Buts : Arcus (34 e ) pour le SCO // Frankowski (9 e ) et Lefort (17 e CSC) pour le Stade rennais

La vie en rose. Dans une rencontre où tout ce sera joué en première période, le Stade rennais, tout de rose vêtu dans sa troisième tunique, n’aura mis qu’un gros quart d’heure à mettre Angers au pas (1-2) . Malgré quelques frayeurs par la suite, les Bretons grimpent dans le top 4 de la Ligue 1. Un succès dessiné au cours d’un début de partie parfait, illustré par cette belle action collective conclue par une belle demi-volée de Przemysław Frankowski (0-1, 9 e ) . Angers accuse déjà le coup et se saborde sur un centre de Mousa Al Tamari dévié dans ses propres filets par le malheureux Jordan Lefort (0-2, 17 e ) .…

TB pour SOFOOT.com