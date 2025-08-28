Rennes accueille son nouveau numéro 9
La tête sur Lepaul.
Il était attendu sur les bords de la Vilaine, il est arrivé : Estéban Lepaul s’est engagé jusqu’en 2029 avec le Stade rennais , a officialisé le club breton ce jeudi soir, entre le tirage au sort de la Ligue des champions et le coup de sifflet final du barrage de Strasbourg. Un transfert estimé à un peu plus de 15 millions d’euros, bonus compris , qui devrait faire du bien aux caisses du SCO.…
