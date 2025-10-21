La Bolivie hôte d'un Mondial ? Pourquoi pas pour Infantino
La démagogie poussée à son paroxysme.
Après Gianni Infantino chaud pour programmer une Coupe du monde des clubs, Gianni Infantino motivé pour organiser une vraie Coupe du monde à 64 équipes, Gianni Infantino prêt pour un match de légendes FIFA en hommage au Pape, voici Gianni Infantino proposant une Coupe du monde en… Bolivie .…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer