La Bolivie hôte d'un Mondial ? Pourquoi pas pour Infantino
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 09:29

La démagogie poussée à son paroxysme.

Après Gianni Infantino chaud pour programmer une Coupe du monde des clubs, Gianni Infantino motivé pour organiser une vraie Coupe du monde à 64 équipes, Gianni Infantino prêt pour un match de légendes FIFA en hommage au Pape, voici Gianni Infantino proposant une Coupe du monde en… Bolivie .…

UL pour SOFOOT.com

Sport
