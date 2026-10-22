Rennes accroche la Juventus

Dans un nouveau système, le Stade rennais a ramené un point de Turin contre la Juventus (2-2). Les Bretons restent invaincus en Ligue Europa cette saison, avec une victoire et deux nuls.

Juventus 2-2 Rennes

Buts : Çelik (5 e ) et Woltemade (66 e SP) pour la Vieille Dame // Al-Tamari (15 e ) et Dia (43 e SP) pour les Rouge et Noir

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Par Clément Gavard, à l'Allianz Stadium pour SOFOOT.com