L'Olympique de Marseille coule face à Sturm Graz

L'Olympique de Marseille a poursuivi sa mauvaise série en Ligue Europa en s'inclinant face à Sturm Graz (1-0). Pourtant dominateurs durant une bonne partie de la rencontre, les Phocéens, bien trop timorés offensivement, rendent une nouvelle copie décevante et concèdent un troisième revers consécutif en Europe.

Sturm Graz 1-0 Marseille

But : Diakité (13 e )

Battu lors de ses deux premières sorties européennes, l’Olympique de Marseille se devait enfin de lancer son aventure en Ligue Europa en Autriche, ce jeudi soir. C’est encore raté. Les Phocéens chutent de nouveau en Ligue Europa, cette fois face à Sturm Graz, au terme d’une rencontre que les hommes de Bruno Genesio ont pourtant dominée, sans parvenir à se montrer tranchants offensivement.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com