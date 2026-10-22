Ferencvaros leader, Leverkusen assure contre l'OFI Crète et Sunderland frustré par Poznan

Belles surprises. Si l’OM a encore déçu en perdant son troisième match consécutif en Ligue Europa, cette fois face à Sturm Graz (1-0), et que Rennes a signé un bon nul face à la Juventus (2-2), il y a eu de belles choses dans les autres affiches de 18 h 45. Tout d’abord, Ferencváros, qui est déjà venu à bout du Celtic Glasgow et du Viktoria Plzeň, a continué sa belle série en étrillant Torreense (4-1), 15e de la deuxième division portugaise, qualifié à la suite de sa victoire en Coupe du Portugal. À noter tout de même la belle demi-volée de Manuel Pozzo Guerrero. Le club hongrois, où jouent l’ex-Grenoblois Lenny Joseph et l’ex-Boulonnais Nathan Zohoré, n’est pas la seule équipe à avoir provisoirement remporté tous ses matchs puisque Leverkusen est également dans cette situation à la suite de son succès face à l’OFI Crète, grâce à un doublé de Jonas Hofmann (0-2).

Nimègue surclasse Zagreb, Sunderland freiné par Poznań

Si la logique a été respectée sur la majorité des pelouses, avec le large succès de l’Union Saint-Gilloise sur l’Hapoël Beer Sheva (4-0) ou la démonstration de l’AZ Alkmaar contre l’Ararat Armenia (0-4), NEC Nimègue a créé la surprise en surclassant le Dinamo Zagreb en Croatie (2-4). De son côté, Poznań est parvenu à prendre un point face à Sunderland (1-1).…

TM pour SOFOOT.com