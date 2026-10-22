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La folle rencontre entre l'Étoile rouge et Copenhague
information fournie par So Foot•22/10/2026 à 21:10
Le tea time n’est plus à la mode. Troisième de Premier League , Brighton défiera Liverpool à Anfield dimanche avec un statut de poil à gratter. Meilleure attaque et meilleure défense du championnat, les Seagulls ont déjà collé 4-0 à Aston Villa et 3-0 au champion ...
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Les costards, très peu pour lui. Comme en 2025, le PSG jouera en même temps que la cérémonie du Ballon d’or , lundi, contre Lyon. Luis Enrique a été interrogé sur ce télescopage en conférence de presse ce samedi. Sans vraiment s’émouvoir de rater la soirée de gala ...
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American boy . La NFL organise ce dimanche son premier match en France : les Saints et les Steelers entreront en collision au Stade de France sur les coups de 14h30. Un rêve pour les passionnés de foot américain, que l’on doit en partie à… Antoine Griezmann . C’est ...
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