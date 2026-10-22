Kondogbia « On mérite au moins le match nul »

Des paroles, encore des paroles. Au micro de Canal+ après la troisième défaite consécutive de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa cette saison, cette fois face à Sturm Graz (1-0), Geoffrey Kondogbia est apparu frustré par l’issue du match : « Il y a un peu de déception. On mérite mieux, au moins le nul. Ces situations se répètent, à nous de travailler. La qualification ? Il faut penser à prendre des points, ne pas regarder plus loin .»

Déjà sept défaites cette saison

Si l’OM a largement dominé cette rencontre (70 % de possession), les hommes de Bruno Genesio n’ont cadré qu’une seule frappe, à la 70e minute de jeu. Ce nouveau revers fait mal aux Phocéens puisqu’avec zéro point après trois journées, aucune équipe n’est parvenue à se qualifier en Ligue Europa. De plus, le club marseillais concède déjà sa septième défaite en dix matchs cette saison.…

TM pour SOFOOT.com