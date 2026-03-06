Rendre à Martínez Novell ce qui appartient à Martínez Novell

Arrivé en décembre 2022 en tant qu'adjoint de Philippe Montanier au Toulouse FC, Carles Martínez Novell s'est installé six mois plus tard à la tête des Violets, une Coupe de France en poche. Depuis, la belle histoire se poursuit, sans trop faire de bruit. Et pourtant...

Un adage veut que ce sont « les vainqueurs qui écrivent l’histoire ». Si on oublie trop facilement que cette phrase vient d’un journaliste collabo et antisémite, elle est surtout très souvent contredite dans le football. Dernier exemple ce mercredi : l’encre a abondamment coulé sur l’élimination de l’OM, effaçant les mérites du Toulouse FC vainqueur au bout de la séance de tirs au but avec un gardien porte-bonheur. Pourtant la performance occitane est remarquable, tout comme le travail de fond de Carles Martínez Novell. Le tacticien espagnol est habitué à cette discrétion sur la scène médiatique. Et si elle semble très bien lui convenir, il ne faut pas penser que ça implique un manque d’ambition, au contraire : « Bien sûr, la Coupe de France est maintenant l’objectif, même si ce sera difficile , affirmait-il après avoir mis l’OM au tapis. On fera le maximum pour aller en finale. Tout le monde veut la même chose. »

Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com