Report de PSG-Nantes : «Est-ce qu'on a vraiment le choix» interroge Kantari
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 20:27

Le mot paillasson n’a pas été utilisé. Ahmed Kantari a donné son avis sur le report du PSG-Nantes pour que le PSG prépare idéalement sa double confrontation contre Chelsea en Ligue des champions. La décision a été prise dans l’intérêt du club de la capitale, mais n’a pas souffert de contestation des Nantais, qui devront donc enchaîner les matchs alors qu’ils luttent pour le maintien.

« Est-ce qu’on a vraiment eu le choix l’an dernier ? »

« On a deux trêves internationales qui se profilent » , a d’abord rigolé Ahmed Kantari en conférence de presse de veille de match. Avant de demander : « Est-ce qu’on a vraiment le choix ? Est-ce qu’on a vraiment eu le choix l’an dernier ? Je pense qu’aujourd’hui, on doit s’adapter. On aurait forcément préféré jouer la semaine prochaine. »

UL pour SOFOOT.com

