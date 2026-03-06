 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le capitaine lensois prolonge
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 20:48

Le capitaine lensois prolonge

Le capitaine lensois prolonge

Les choses sont remises à flots. Florian Sotoca prolonge son contrat avec Lens . L’attaquant de 35 piges arrivait en fin de contrat en juin, et a étiré son contrat jusqu’en juin 2027. Avec 41 pions marqués en 243 parties avec Lens, le pote de Jonathan Gradit est le meilleur buteur du Racing au XXI ème siècle. Pas mal pour un gars qui jouait en huitième division au début de sa carrière. Toujours à la lutte pour le titre en Ligue 1, ses Sang et Or accueillent Metz, ce dimanche (15 heures) .

Capitaine Flo, garde la flamme... 🪐 pic.twitter.com/i5LRVfa0mQ…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, le 6 mars 2026 dans les arènes de Vérone (Italie) ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Avec la Russie mais sans Iranien, Milan Cortina lance ses Jeux paralympiques
    information fournie par AFP 06.03.2026 20:32 

    Dans un contexte pesant marqué par le boycott de la cérémonie d'ouverture par sept pays opposés au retour des Russes et par la guerre au Moyen-Orient, les Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina s'ouvrent vendredi en Italie, où le sportif espère reprendre ses ... Lire la suite

  • Report de PSG-Nantes : «Est-ce qu'on a vraiment le choix» interroge Kantari
    Report de PSG-Nantes : «Est-ce qu'on a vraiment le choix» interroge Kantari
    information fournie par So Foot 06.03.2026 20:27 

    Le mot paillasson n’a pas été utilisé. Ahmed Kantari a donné son avis sur le report du PSG-Nantes pour que le PSG prépare idéalement sa double confrontation contre Chelsea en Ligue des champions. La décision a été prise dans l’intérêt du club de la capitale, mais ... Lire la suite

  • « On connaît bien cette équipe de Pologne », assure Laurent Bonadei
    « On connaît bien cette équipe de Pologne », assure Laurent Bonadei
    information fournie par So Foot 06.03.2026 20:15 

    Attention aux mauvaises surprises. Après avoir débuté leur campagne de qualifications au Mondial 2027 par une victoire poussive face à l’Irlande mardi (1-2), les Bleues reçoivent la Pologne qui a tenu en échec les Pays-Bas lors de la première journée (2-2) ce samedi ... Lire la suite

  • Laval dans le carré final de la Ligue des champions
    Laval dans le carré final de la Ligue des champions
    information fournie par So Foot 06.03.2026 19:40 

    À jamais les premiers ? En renversant le Semey FC en quart de finale retour (2-3), l’Étoile Lavalloise s’est qualifié pour la première fois de son histoire pour le final four de la Ligue des champions de futsa l, grâce à un succès obtenu dans les derniers instants ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank