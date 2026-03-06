Le capitaine lensois prolonge
Les choses sont remises à flots. Florian Sotoca prolonge son contrat avec Lens . L’attaquant de 35 piges arrivait en fin de contrat en juin, et a étiré son contrat jusqu’en juin 2027. Avec 41 pions marqués en 243 parties avec Lens, le pote de Jonathan Gradit est le meilleur buteur du Racing au XXI ème siècle. Pas mal pour un gars qui jouait en huitième division au début de sa carrière. Toujours à la lutte pour le titre en Ligue 1, ses Sang et Or accueillent Metz, ce dimanche (15 heures) .
Capitaine Flo, garde la flamme... 🪐 pic.twitter.com/i5LRVfa0mQ…
