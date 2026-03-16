Renato Paiva : « PSG-Botafogo, c’est le match de ma vie »

Le Paris Saint-Germain champion d’Europe n’a eu besoin que de 20 jours pour redescendre sur Terre. La faute au Botafogo de Renato Paiva, victorieux de la bande de Luis Enrique à la Coupe du monde des clubs en juin dernier (1-0). Pourtant, si le technicien portugais de 55 ans a fait un sale coup au PSG, c’est lui qui a fait de Gonçalo Ramos un buteur ou lancé Willian Pacho dans le grand bain. Entretien "mode d’emploi".

Où en êtes-vous depuis votre départ de Fortaleza en septembre 2025 ?

En ce moment, je me repose ! Cela faisait presque 21 ans que je n’avais pas vraiment eu de vacances. Alors je récupère. Je fais des bilans de ce qui a fonctionné, de ce qui a moins fonctionné, avec mon staff. Il faut maintenant attendre que certaines offres se présentent. Il y en a eu quelques-unes, mais aucune qui me tente au point d’aller plus loin. Je regarde beaucoup de matchs. Soit ceux des équipes d’entraîneurs dont j’aime le travail, soit ceux de championnats où je pense que je peux exercer en cas d’offre, pour pouvoir être prêt.…

Propos recueillis par Alexis Pereira pour SOFOOT.com